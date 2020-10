Toby Alderweireld is op zijn hoede voor Antwerp: "Ik heb voor de andere ploeg gespeeld, maar Antwerp blijft een zeer mooie club"

Een belangrijke wedstrijd voor Toby Alderweireld vanavond. De verdediger van Tottenham moet op bezoek bij Antwerp en zo speelt hij voor het eerst een officiële wedstrijd in de stad waar hij is grootgebracht.

Toby Alderweireld speelde in het verleden bij de jeugd van GBA, de grote rivaal van Antwerp. Toch heeft de Rode Duivel lovende woorden voor Antwerp. "Ik heb voor de andere ploeg gespeeld, maar het blijft een zeer mooie club. Het is de oudste club van België met een zeer grote fanbase. Ze zijn het stadion aan het vernieuwen, maar er is veel geschiedenis, dus het is een eer om daar te mogen spelen", aldus de centrale verdediger in een interview bij zijn club.

Alderweireld is op zijn hoede voor de Belgische club. "Ze zijn in vorm. Het is een fysiek sterke ploeg en ze weten hoe ze voor een resultaat moeten spelen. Het is voor hen de wedstrijd van het seizoen, dus het wordt een moeilijke wedstrijd", vertelde Alderweireld.