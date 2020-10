Ivan Leko pakt de scalp van een van de groten der aarde: "Maar het was niet Leko vs. Mourinho"

Antwerp één, Tottenham nul. Zes op zes voor de Great Old en de eerste plaats in poule J. Maar ook: Ivan Leko één, José Mourinho nul. Toch wou de Kroaat na afloop van de match niet alle pluimen op zijn hoed steken.

"Ik ben niet alleen blij met de overwinning, maar ook met de manier waarop", was Ivan Leko dolgelukkig na de 1-0 tegen Tottenham Hotspur. "We hebben een team geklopt dat meedoet voor de eindzege in de Europa League en een outsider is om de Premier League te winnen. En dan was de 2-0 of 3-0 minder veraf dan de 1-1."

Vier wissels van Mourinho

Alle puzzelstukjes vielen perfect in elkaar voor Royal Antwerp FC. "Iedereen was top. Dat moest ook, want op alle vlakken -spelers, omkadering, trainers- zijn ze beter. De groten winnen niet altijd in het voetbal. Mourinho voerde vier wissels tegelijkertijd door. Dat heeft hij nog nooit gedaan denk ik", zei Leko trots.

De Portugees moest na de match zijn meerdere erkennen in het Antwerp van Leko. "Ik ben superblij. Niet omdat ik gewonnen heb. Het was niet Leko tegen Mourinho, maar Antwerp tegen Tottenham. Ik ben blij en dankbaar omdat ik het tegen hem mag opnemen. Hij is een van de beste trainers van de 21e eeuw en de trainers van mijn generatie hebben zo veel geleerd van hem", besloot de Kroaat.