Martinez mag al beginnen puzzelen: Rode Duivel moet forfait geven voor interlands

Benieuwd hoe Roberto Martinez het deze keer gaat aanpakken voor de drie wedstrijden die eraan komen. Weer hebben weinig Duivels veel zin om af te reizen en verschillende onder hen sukkelen al met blessures. Ook Timothy Castagne, die waarschijnlijk forfait moet geven.

Op de positie rechts heeft Martinez niet zoveel opties. Naast Castagne is Meunier daar de optie. Maar de rechtsachter van Leicester moet voor de interlands midden november waarschijnlijk afzeggen. Leicester-coach Brendan Rodgers kon hem al niet meenemen voor de Europa League-match tegen AEK Athene.

"Timothy heeft een verrekking aan zijn hamstrings, daarom was hij er niet bij", aldus Rodgers, die alvast rekende op een afwezigheid van een paar weken. "Het is niet heel ernstig, maar ik verwacht toch dat hij out zal zijn tot na de interlandbreak."