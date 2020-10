🎥 Hazard viert comeback met doelpunt bij Real Madrid!

Eden Hazard is terug! Regen Huesca kreeg de winger meteen een basisplaats van Zidane na maandenlang blessureleed. Te vroeg of net niet? De Rode Duivel bewijst met een sterke eerste helft én doelpunt dat hij helemaal klaar is.

Hazard begon goed aan de wedstrijd en toonde dat hij er zin in had met enkele frivole dribbels. Op het kwartier krijgt hij een grote kans maar zijn poging gaat een metertje over. Vijf minuten voor de rust is het wel raak voor de Rode Duivel: hij draait zich goed weg met de bal aan de voet en vanop zo'n 20-25 meter trapt hij de bal onhoudbaar tegen de touwen. Een schitterend doelpunt van Hazard, zeker als het al meer dan twee maanden geleden is dat hij nog eens aan de aftrap stond van een match met inzet. 🔥 | Eden Hazard inscrit une frappe sublime pour sa première titularisation en LaLiga cette saison ! 😍🇧🇪#RealMadridHuesca pic.twitter.com/7QrWsMijVz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 31, 2020