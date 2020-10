Is Eden Hazard helemaal terug? Rode Duivel start in de basis bij Real Madrid!

Verrassing in de opstelling van Real Madrid vandaag. Eden Hazard start namelijk in de basis tegen SD Huesca. Deze week kreeg hij al wat minuten in de Champions League, maar het worden vandaag pas zijn eerste minuten in de Spaanse competitie dit seizoen.

Real Madrid neemt het deze middag op tegen SD Huesca en trainer Zinédine Zidane kiest voor een opvallende naam, want Eden Hazard start in de basis. Het is de eerste basisplaats van de Rode Duivel dit seizoen. Naast Eden Hazard start Thibaut Courtois uiteraard in doel bij Real Madrid. 📋✅ Our starting XI 🆚 @SDHuesca!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/hWFGbRgaf1 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 31, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - Huesca live op Voetbalkrant.com vanaf 14:00.