Kevin De Bruyne opnieuw in de basis bij Manchester City, Sander Berge start voor Sheffield United

Kevin De Bruyne is helemaal terug na zijn spierblessure. Vorige week speelde hij 20 minuten in de Premier League en enkele dagen geleden stond hij in de basis in de Champions League.

Manchester City speelt deze middag op het veld van Sheffield United. Bij de Engelse topclub is het onder meer uitkijken naar Kevin De Bruyne, want de Rode Duivel staat opnieuw in de basis in de Premier League. Zijn laatste basisplaats in de Premier League was begin oktober, want daarna kreeg De Bruyne te maken met een blessure.

Bij Sheffield United hadden ze ongetwijfeld meer verwacht van dit seizoen. Ze staan voorlopig slechts op de voorlaatste plaats in het klassement. Sander Berge, ex-speler van KRC Genk, start in de basis tegen Manchester City.