Thorgan Hazard wil plek heroveren bij Dortmund: "Oppassen voor Meunier? We weten dat hij een hond is die voor de enkels gaat"

Terwijl Thorgan Hazard zelf aan het vechten is om zijn basisplaats te heroveren, begint er eindelijk licht te komen aan het eind van de tunnel voor broer Eden.

"Voor Eden was het niet makkelijk. Hij was ontgoocheld. Net toen hij terugkeerde, liep hij nog een scheurtje op. Ik hoop dat hij zijn oude niveau nu terug vindt. Ik denk het wel. Hij zal alleszins fris zijn voor het EK”, aldus Hazard bij Het Nieuwsblad.

Op training bij Borussia Dortmund komt Thorgan nu ook regelmatig Thomas Meunier tegen, de man die broerlief blesseerd. “We weten dat Thomas een hond is die nooit loslaat. Hij valt de enkels aan", lacht de aanvaller. "Neen, het was niet met opzet. Thomas had hem zo niet willen blesseren. Laten we zeggen dat Eden op dat moment fragiel was. Het was brute pech.”