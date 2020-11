Positieve coronatest opgedoken bij Real Madrid: centrale verdediger zal er niet bij zijn tegen Inter

Slecht nieuws voor Real Madrid in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Inter. De Madrilenen zullen het namelijk zonder de Braziliaan Éder Militão moeten doen, want hij is besmet met het coronavirus.

Real Madrid speelt deze week een topper in de Champions League tegen Inter, maar de Madrilenen zullen een belangrijke speler moeten missen. De Spaanse topclub heeft namelijk laten weten dat Éder Militão besmet is met het coronavirus. Naar wie het wel uitkijken wordt, is Eden Hazard. Onze landgenoot stond het voorbije weekend voor de eerste keer dit seizoen in de basis en de vleugelspeler was meteen goed voor een mooi doelpunt tegen SD Huesca. Official Announcement: Militão#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 2, 2020





Volg Real Madrid - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (03/11).