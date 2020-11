Bezorgd om Lukaku: Roberto Martinez mag een telefoontje van Antonio Conte verwachten

De interlandperiode van november is bijna aangebroken, maar voor de Belgen die in Europa aantreden met hun club staan er nog twee duels op het programma. Voor het gevaar op overbelasting zien sommige coaches hun sterspelers liever niet afreizen naar hun nationale ploeg.

Dat is zeker het geval bij Antonio Conte. De coach van Internazionale spaart Romelu Lukaku al voor het CL-duel tegen Real Madrid en hij ziet zijn spits ook liever niet naar de Rode Duivels vertrekken, weet Het Laatste Nieuws.

Roberto Martinez wil zijn topschutter aller tijden er natuurlijk wel graag bij hebben, dus zal er wellicht een woordje gepraat worden tussen de Italiaan en de Spanjaard.

Het is overigens niet de eerste keer dat Martinez te maken krijgt met een boze/bezorgde coach. Zo was er eerder al een dispuut met Real Madrid over Eden Hazard en Thibaut Courtois.