De 'nieuwe' werkethiek van Eden Hazard verrast zelfs de Spanjaarden

Eindelijk! Eden Hazard stond na enkele moeilijke maanden nog eens aan de aftrap bij Real Madrid en opende de score tegen Huesca. Hij heeft hard moeten werken aan zijn terugkeer.

Eden Hazard lag mee aan de basis van de vlotte thuisoverwinning van Real Madrid tegen Huesca. Onze landgenoot startte in de basiself en tekende voor de 1-0. De fans hebben nog eens de echt Hazard gezien en in Marca veranderde de Rode Duivel zelfs zijn attitude. Na zijn komst werd hem weleens "een gebrek aan professionaliteit" verweten en enkele kilo's te veel.

"Hazard heeft gereageerd met een totaal andere attitude de voorbije weken. Hij is meer betrokken, het is een andere speler. Bijgevolg stond hij te trippelen om weer op het veld te staan. Op fysiek vlak was hij heel aanwezig tegen Huesca. Hij liet soms uitschijnen dat hij een beslissende speler kan worden voor Real Madrid", aldus de Spaanse krant.