Heel wat Belgen in actie op dinsdag: wie doet de beste zaken in de Champions League?

Club Brugge zorgde de vorige weken met een 4 op 6 meteen voor een knappe prestatie in de Champions League. Maar ook deze week volgen opnieuw heel wat wedstrijden op het scherpst van de snee.

Ook op dinsdag komen met Bayern München, Real Madrid, Liverpool en Manchester City opnieuw heel wat favorieten in actie voor hun eerste Europese wedstrijd van het seizoen in de Champions League.

Voor Real Madrid is het na het moeizame begin in hun groep stilaan van moeten. Maar met Internazionale komen Romelu Lukaku & co wel op bezoek.

Acht wedstrijden

Ajax trekt dan weer met vele coronazorgen naar het Deense Midtjylland, terwijl Atalanta - Liverpool ook een leuk duel kan worden.

En er zijn in totaal ook op dinsdag opnieuw acht wedstrijden, in heel veel verschillende landen met heel veel leuke zaken.

