Igor De Camargo kan dit seizoen de 'Club van Honderd' toetreden: "Nog steeds een meerwaarde voor een topclub"

Afgelopen weekend scoorde Igor De Camargo op het veld van Club Brugge zijn 92ste doelpunt in de Belgische eerste klasse. Ex-ploegmaten Thomas Buffel en Yoni Buyens vertelden in Gazet van Antwerpen dat hij nog steeds van waarde kan zijn voor een topclub.

Thomas Buffel speelde nog samen met De Camargo bij KRC Genk en ziet zijn ex-ploegmaat dit seizoen nog de kaap van honderd doelpunten bereiken. “Gezien zijn mooie palmares hoort hij daar zeker thuis”, vertelt Buffel in de Gazet van Antwerpen.

De Camargo als bliksemafleider

Ondanks de leeftijd beweert het Genk-icoon dat De Camargo met zijn neus voor doelpunten nog steeds een meerwaarde kan zijn voor enkele topclubs.

Ook Yoni Buyens deed zijn verhaal over De Camargo: “Igor is iemand die alles doet voor zijn job. Hij weet perfect wat hij kan en wat hij niet kan. De spits is een perfecte bliksemafleider en aangever voor anderen. Dat hij dat nog allemaal kan op zijn 37ste is straf."