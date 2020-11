Italiaanse voetbalbond verdenkt Lazio van gesjoemel met coronatesten: "Daarom beginnen we een onderzoek"

Heeft SS Lazio gesjoemeld met positieve coronatesten? De Italiaanse voetbalbond gaat alvast een onderzoek starten tegen de topclub. Vooral de evolutie van Ciro Immobile is opvallend.

Ciro Immobile ontbrak een week geleden in de wedstrijd tussen Club Brugge en SS Lazio na een positieve coronatest. Dat was een test afgenomen door UEFA.

Afgelopen zondag stond de topschutter van de Romeinen plots wél op het veld. Volgens Lazio had hij een negatieve test - de hele selectie was in quarantaine gegaan - afgelegd en kon hij spelen.

Het is dan ook héél opmerkelijk dat Immobile niet in de selectie zit voor de partij in de Champions League tegen Zenit FC. UEFA laat weten dat de Italiaanse aanvaller een positieve test heeft afgelegd.

Wel positief, niet positief,...

Ook de Italiaanse voetbalbond kan er niet om lachen. "We beginnen met een onderzoek op verdenking van eventuele inbreuken op de gezondheidsprotocollen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."