De keuze voor de emotie of het geld? 'Dit is het loon van Thorup als coach van FC Kopenhagen'

Jess Thorup is de nieuwe coach van FC Kopenhagen. Voor het geld heeft de Deen alleszins niet gekozen. Bij de Belgische topclubs valt er namelijk meer geld te verdienen.

Als we de Deense media mogen geloven gaat Jess Thorup 1,2 miljoen euro bruto verdienen als coach van FC Kopenhagen. Voor de volledigheid: eventuele bonussen of premies zijn niet in dit bedrag opgenomen.

We kropen eerder al in het hoofd van de coach in het maken van zijn keuze. Onze redenering en redenen kan je HIER nog eens nalezen. Voor de goede verstaander: geld stond er niet tussen.

Naar Belgische normen

Bij de Belgische topclub kan een coach namelijk meer verdienen. We kennen het exacte loon van Thorup in de Luminus Arena niet, maar pakweg Vincent Kompany bij RSC Anderlecht en Philippe Clement bij Club Brugge tikken het anderhalf miljoen euro zonder moeite aan.