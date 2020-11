Sterkhouder achterin bij Bayern München is besmet met het coronavirus

Het voorbije weekend stond Niklas Süle nog de hele wedstrijd in de basis tegen 1.FC Köln, maar de Duitser zal de komende weken niet in actie komen. De centrale verdediger is besmet met het coronavirus.

Bayern München neemt het deze week in de Champions League op tegen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, maar de Duitse topclub zal het zonder Niklas Süle moeten doen. De centrale verdediger heeft positief getest op het coronavirus. De club heeft nieuws zelf laten weten. Het is opvallend, want Süle stond het voorbije weekend nog de hele wedstrijd in de basis tegen 1.FC Köln. Bayern München won de wedstrijd met 1-2. De 25-jarige Süle moet nu uiteraard in quarantaine. Niklas Süle, 25, ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Abwehrspieler des FC Bayern München befindet sich in häuslicher Quarantäne, es geht ihm gut.



🔗 https://t.co/rAAFqAd9e6 — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020





