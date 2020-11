Nuchtere en doordachte transferpolitiek Beerschot werpt vruchten af

Niet enkel de vele doelkansen belanden slag om slinger in het net van de tegenstander, ook de meeste nieuwelingen blijken een schot in de roos. Toch zij die gehaald werden om op korte termijn een meerwaarde te bieden.

Suzuki en Coulibaly om er maar twee te noemen. De ene vindt vlotjes om de 75 minuten de weg naar doel, de andere heerst mee op het middenveld alsof hij nooit anders gedaan heeft en dat op 19-jarige leeftijd.

Geduld met Eleke

Om Eleke reeds als een floptransfer te beschouwen is nog wat vroeg. Onlangs positief getest op Covid-19 en momenteel revaliderende van een hamstringblessure heeft hij zich nog niet voldoende kunnen bewijzen en doorzetten. Dat is echter gewoon een kwestie van tijd. Kwaliteit komt altijd bovendrijven.

De nuchtere en doordachte transferpolitiek van de laatste jaren werpt duidelijk zijn vruchten af. De spelers die vorig jaar reeds gehaald werden met het vooruitzicht in 1A aan te treden, maar helaas omwille van de gekende reden in 1B belandden, blijken wel degelijk de kwaliteiten te hebben om vlotjes op het hoogste niveau mee te draaien. Exponent daarvan is uiteraard Holzhauser, die in dit op vele vlakken uitzonderlijk seizoen zelfs al als potentiële Gouden Schoen winnaar genoemd wordt.

Dure plaatsen

Het heden en de vooruitzichten op korte termijn ogen zeer mooi voor Beerschot. Na 11 wedstrijden nog steeds bovenaan staan in het klassement is geen toeval meer. Als ook de beloften uit eigen jeugd en de toekomstgerichte aankopen het niveau van de huidige sterkhouders kunnen halen, dan worden de plaatsen wel heel duur. Dit komt de ploeg en de club alleen maar ten goede.

Op het Kiel lopen ze momenteel op een grote paarse wolk, maar vergis u niet…over het huidige succes en opmars sinds 2013 is er goed nagedacht. Het is ooit anders geweest.