Domper voor Club Brugge: Sterkhouder moet hertest worden en is voorlopig niet speelgerechtigd voor wedstrijd tegen Borussia Dortmund

Club Brugge neemt het deze week in de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Iedereen is voorlopig speelgerechtigd, behalve Simon Deli. De centrale verdediger moet nog hertest op het coronavirus.

De Belgische topclub liet dan ook op Twitter weten dat iedereen voorlopig speelgerechtigd is, behalve Deli. De hertest zal deze ochtend plaatsvinden.