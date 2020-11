Waarom Club Brugge niet bestraft wordt voor het opstellen van Badji bij Club Nxt

Youssouph Badji zat het voorbije weekend in de wedstrijdselectie van Club Brugg en kwam niet in actie tegen KV Mechelen. Een dag later speelde hij 90 minuten bij Club Nxt. Een inbreuk tegen de regels?

Een speler die in het huidige seizoen ten minste vijf keer in actie is gekomen bij de hoofdmacht in 1A mag niet meer worden opgesteld, zo luidt een van de criteria voor clubs met beloftenploegen in 1B. Youssouph Badji startte dit seizoen al zeven keer in de basis bij Club Brugge, maar verscheen dus toch aan de aftrap van Club Nxt - RWDM (0-2). Blauw-zwart zal daar echter niet voor gestraft worden. Controlemoment In de reglementen staat immers ook dat de criteria niet eender wanneer gelden, maar slechts na twee controlemomenten. Het eerste vond plaats op 21 augustus 2020, het tweede volgt op 2 februari 2021. Bij controlemoment 1 was de Jupiler Pro League... 2 speeldagen ver. Badji is met andere woorden nog zeker inzetbaar bij Club Nxt tot 2 februari. Uitleg bij een ietwat complex geformuleerd bondsreglement brengt verduidelijking. Vóór een tweede controlemoment op de betreffende regel (2/2/21) doet Club eigenlijk gewoon wat het wil. Het mag wel degelijk jonge spelers zoals Badji ritme laten opdoen/behouden in 1B. pic.twitter.com/G2NhffZVg7 — Jarno Bertho (@JarnoBertho) November 1, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/11).