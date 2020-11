Welke sterren moet Club Brugge vrezen? Haaland mogelijk fit, wereldkampioen hoogst twijfelachtig

Woensdag ontvangt Club Brugge zijn derde tegenstander in de groepsfase van de Champions League. Het grote Borussia Dortmund komt op bezoek en het is de vraag welke sterren er mee naar België reizen.

Club Brugge kijkt woensdag Borussia Dortmund in de ogen in de Champions League. In die match kunnen we een Belgisch drietal aan de aftrap verwachten. Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen ongetwijfeld in de selectie zitten. Eerstgenoemde keert dus terug naar zijn ex-club.

Haaland wellicht fit

En wat met de internationale sterren? Emre Can verblijft in quarantaine en is dus out. Verder is het uitkijken wat trainer Lucien Favre met de twijfelgevallen Erling Haaland, Marco Reus en Mats Hummels doet.

Volgend weekend staat de topper tegen Bayern München immers op het programma. Haaland kwam in het weekend niet in actie en zou wel speelklaar geraken. Dan staan er dus nog vraagtekens achter de namen van Hummels en Reus...