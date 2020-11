18-jarige Mathéo Parmentier speelde zijn eerste minuten in 1A voor KAA Gent, maar debuteren als prof deed hij in januari al aan de zijde van Killian Overmeire

Mathéo Parmentier zal zich de 1-4 overwinning van KAA Gent op het veld van Waasland-Beveren nog lang herinneren. De pas 18 geworden middenvelder speelde zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League, al was dat voor hem niet zijn profdebuut.

Met nog een half uur op de klok en de 1-4 eindstand al op het scorebord achtte Wim De Decker de tijd rijp om Mathéo Parmentier een mooi moment te gunnen. De middenvelder vierde op 31 oktober zijn 18e verjaardag en speelde op 1 november zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League.

Een debuut op het hoogste niveau dus voor de net meerderjarige Parmentier, maar geen officieel debuut als profvoetballer. In januari van dit jaar startte hij bij Sporting Lokeren aan de zijde van clubicoon Killian Overmeire. Dat deed hij in de competitiematch in 1B tegen Oud-Heverlee Leuven (1-1).

Hoe hij dat debuut bij Lokeren beleefde kan u hier opnieuw lezen. In totaal speelde hij vier wedstrijden voor de Waaslanders in 1B.