17-jarige Parmentier diep onder de indruk na zijn debuut bij Lokeren: "Pas toen ik op de bank zat besefte ik het" & "Een droom om naast Overmeire te staan"

Stijn Vreven kampt niet bepaald met luxeproblemen bij het samenstellen van zijn wedstrijdselectie in zijn basiselftal. Toch was het voor iedereen een verrassing toen de naam van de 17-jarige Mathéo Parmentier op het matchblad stond. Zelf was de youngster ook onder de indruk.

"Ik had nooit verwacht dat mijn debuut er zo snel zou komen. Ongelooflijk! Ik ben enorm blij met het vertrouwen dat ze mij schenken", reageerde Mathéo Parmentier zelfs na de match nog vol ongeloof.

Lokeren zag met Marecek en Tirpan deze winter twee basisspelers vertrekken, "sindsdien train ik veel meer mee". Woensdag werd hem meegedeeld dat hij vrijdag zou starten. "Pas toen ik op de bank ging zat (in de 81e minuut werd hij vervangen, nvdr) besefte ik het: 'ik heb echt gespeeld'."

Meteen naast een clubicoon

Van een zelfcriticus of een perfectionist gesproken... "Ik vind dat ik altijd beter kan, maar het ging vlot", zei hij ietwat onzeker. Gelukkig kon de 17-jarige Parmentier steeds terugvallen op de métier van zijn buurman op het middenveld, clubicoon Killian Overmeire (34). "Hij maakte het zo veel makkelijker voor me. Zijn coaching, zijn alles. Een échte kapitein."

Van de schoolbanken naar de A-kern van Lokeren, dat mag u zelfs vrij letterlijk nemen. "Ik ga naar het Atheneum van Aalst en gelukkig zijn ze vrij makkelijk daarin. In de voormiddag trainen en in de namiddag kan ik aansluiten in de les", legde hij uit.

'Living the dream'

En nu staat hij plots tussen de ervaren rotten van Sporting Lokeren. "Het is een droom om tussen Van Damme en Overmeire te staan. Ze coachen niet alleen veel, ze prikkelen me ook. 'Dat en dat moet beter'. De coach praatte in het begin niet te veel tegen mij, maar nu steeds meer. Ze zijn tevreden over mij."

Debuteren én meteen een eerste punt pakken met Lokeren voor eigen publiek in de tweede periode. "Een goed punt! We hebben er hard voor gevochten. Het voetbal was minder, maar de mentaliteit was super", besloot hij.