De bewogen dinsdag van Davy Klaassen: "Zat PlayStation te spelen thuis en enkele uren later stond ik op het veld in Denemarken"

Nadat er eerst maar 17 spelers van Ajax mee gereisd waren naar Denemarken, is het de Amsterdammers toch nog gelukt om enkele sterkhouders aan de aftrap gekregen. Een van die sterkhouders is Davy Klaassen.

Vanwege een vermoedelijke positieve besmetting met het coronavirus, mochten onder andere Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg thuisblijven. Maar de spelers moesten wel stand-by blijven omdat je in Denemarken het land niet in mag bij een bepaalde bloedwaard. Die bloedwaarde betekent niet noodzakelijk dat je besmet bent met het coronavirus. Daarom werden de spelers snel opnieuw getest in de hoop om toch nog naar Denemarken te kunnen gaan.

"Ik was thuis PlayStation aan het spelen en dacht dat het niet meer zou gebeuren. Net toen werd ik gebeld door trainer Erik ten Hag die me zei dat ik mocht komen", zegt Klaassen op de persconferentie na de 1-2 overwinning tegen Midtjylland. "

Dus dan ben ik samen met Stekelenburg in een klein vliegtuigje gekropen om naar hier te vliegen. We kwamen vijf minuten voor de spelersbus bij het stadion en ik kreeg de wedstrijdbespreking op mijn gsm binnen. Het was een gekke, maar ook mooie avond", vertelt Klaassen.