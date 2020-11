Broos steunt Clement: "Hij had zelfs namen mogen noemen"

De uithaal van Philippe Clement na de match tegen KV Mechelen kan op steun rekenen van Hugo Broos en Marc Degryse. Zij vinden dat er al eerder eens in de kleedkamer gerammeld mocht worden.

Broos vindt dat Clement soms te positief was voor zijn spelers. "Die bom die Philippe dropte - goéd zo. Van mij had hij zelfs namen mogen noemen. Nu stak hij iedereen in dezelfde zak. Want... er lopen er daar die denken dat ze ik-weet-niet-wat zijn. Deli, bijvoorbeeld... Goeie voetballer, maar zó nonchalant. Hij voetbalt soms met de uitstraling: 'Zie eens hoe fantastisch ik ben.' Ik vind zelfs dat zijn opbouw gewoon te weinig is", zegt Broos in HLN.

Degryse gaat daarmee akkoord en voegt toe dat Clement gesteund werd door zijn kleedkamer. "Volgens mij zitten Vormer en Mignolet op dezelfde lijn als hun trainer. Ik las dat Vormer tijdens de rust al kritisch was, en zelf heb ik gezien hoe Mignolet tijdens de wedstrijd een paar keer razend was op de jongens voor hem. Ik denk niet dat Clement een probleem heeft in de kleedkamer."