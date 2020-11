Opluchting bij FC Barcelona: sterkhouder is opnieuw fit

Marc-André ter Stegen is terug. De 28-jarige Duitser kwam dit seizoen nog niet in actie bij FC Barcelona, maar de doelman zit deze avond opnieuw in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Barcelona - Dinamo Kiev live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.