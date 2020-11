Vormer geeft raad aan jeugd en weet ook waarom hij nu minder scoort

Ruud Vormer heeft seizoenen gehad dat hij vlotjes over de tien doelpunten ging bij Club Brugge. Maar de laatste tijd is dat minder en hij weet ook hoe dat komt.

Vormer ziet ook dat de opbouw van Club Brugge veelal langs rechts verloopt. "Ik heb nog de periode Limbombe meegemaakt, die had een fantastische voorzet, ik hoefde er maar tegenaan te lopen en hij zat", zegt hij in S/V Magazine. "Hetzelfde als Hans Vanaken nu met mij. Met Mata en Diatta aan de rechterkant gebeurt het daar, daarom kom ik wat minder in doelpuntenfases. Het zij zo. Maar als hij valt, ben ik er wel blij mee."

"Die traptechniek, daar heb ik met die ouwe, mijn vader, vroeger heel hard aan gewerkt. Niet alleen vrije trappen, ook lange ballen, een-tweetjes, links, rechts. Daar word ik nu voor beloond. Dat is ook mijn raad aan jonge jongens: train erop, gewoon doen. Oefenen! Ronald Koeman heeft mijn vrije trap nadien bijgesteld. Ik nam altijd een langere aanloop. Lekker! Maar Koeman zei: ‘Ga nou dichter bij de bal staan, dan heb je veel meer controle over je lichaam.’ Je moet de bal wel iets harder raken, maar ook dat is trainbaar."