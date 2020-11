🎥 Marc-André ter Stegen is helemaal terug! Spectaculaire terugkeer in de Champions League

Bij FC Barcelona moesten ze het de voorbije weken zonder hem doen, maar nu is Marc-André ter Stegen helemaal terug. De Duitse doelman had meteen enkele geweldige reddingen in huis bij zijn terugkeer.

Marc-André ter Stegen was woensdagavond opnieuw op het voetbalveld te bewonderen. De Duitser kwam in actie in de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev en hij was meteen van goudwaarde voor de Catalaanse topclub. Zes belangrijke reddingen zorgden mee een overwinning, waardoor ter Stegen meteen ook kandidaat is om de man van de match zijn. FC Barcelona haalde met 2-1 dankzij doelpunten van Messi en Piqué.