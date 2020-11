'Club Brugge-killer Haaland bereikt mondeling akkoord met Europese grootmacht voor overgang in 2022'

Erling Haaland was afgelopen woensdag tegen Club Brugge goed voor een dubbelklapper in de Champions League. Maar de Noor scoort altijd en overal, en dat is ook de Europese topclubs niet ontgaan.

In vijf Bundesliga-wedstrijden was het supertalent alweer goed voor vijf goals en twee assists voor Borussia Dortmund. In de Champions League jaste de killer er al vier in in slechts drie wedstrijden. Haaland zit pas sinds januari bij Dortmund, maar nu al trekken de grootste Europese clubs aan zijn mouw.

Het lijkt erop dat Real Madrid het pleit gaat winnen in de strijd om de handtekening van de Noorse sensatie. De Koninklijke zou namelijk een mondeling akkoord bereikt hebben met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola voor een overgang in 2022, dat meldt het Spaanse AS.

Haaland wil erg graag samenspelen met zijn landgenoot Martin Odegaard bij de Madrilenen. Hoeveel de doelpuntenmachine moet kosten is nog niet geweten, maar dat Florentino Pérez alle registers zal moeten opentrekken lijkt een zekerheidje.