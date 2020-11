🎥 Belgische jeugdinternational (ex- Man United) meteen van goudwaarde bij zijn eerste basisstek in Spanje

Jonge Belgen die al vroeg het nest verlaten en doorbreken in het buitenland, het zijn eerder uitzonderingen dan de regel.

Largie Ramazani is in Spanje wel goed aan de weg aan het timmeren. De 19-jarige flankaanvaller verruilde afgelopen zomer de beloften van Manchester United voor Almeria. De belofteninternational stond voor het eerst aan de aftrap in de competitie voor de club uit de tweede divisie in Spanje.

Ramazani was meteen beslissend voor zijn team. Hij lokte eerst een strafschop uit die werd omgezet door Agr Aketxe, vooraleer zelf de beslissende goal (1-2) te scoren in de 93ste minuut. Zo klimt Almeria naar de negende stek.