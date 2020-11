Uit het oog, maar niet uit het hart: "Iedereen in Almelo mist Cyriel Dessers"

Afgelopen zomer streken Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs neer in België, na omzwervingen bij onze noorderburen. Bij respectievelijk Racing Genk en Beerschot komen ze allebei maar met mondjesmaat aan speelminuten. We gingen op de (virtuele) koffie bij Heracles-watcher Fardau Wagenaar.

Voetbalkrant.com sprak met Fardau Wagenaar. Zij is Heracles-watcher voor AD en zag Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs vertrekken bij de club uit Almelo. Dat Cyriel Dessers het ietwat moeilijk heeft in zijn eerste maanden in Limburgse loondienst, komt voor haar niet als een volkomen verrassing.

"Cyriel is iemand die veel vertrouwen nodig heeft. Als hij dat heeft, kan hij echt helemaal los gaan", aldus Wagenaar. "Ook bij Heracles had hij lastig in het begin van het seizoen. Eens hij begon te scoren, heeft hij dat nooit meer laten gaan. Dessers is iemand die belangrijk wil zijn voor het team, en dat was hij uiteraard bij Heracles."

Cyriel Dessers werd gedeeld topschutter in de Eredivisie. Een vertrek uit Almelo leek dus onvermijdelijk. Racing Genk legde maar liefst vier miljoen op tafel om de spits weg te plukken uit Nederland. "Bij Heracles moest hij eigenlijk amper werk verrichten in balverlies. Hij speelde er als een ouderwetse spits, die leefde van de voorzetten van de buitenspelers. Na zijn prestaties van vorig seizoen was het onmogelijk voor Heracles om hem te houden. Hij maakte een mooie stap door voor Racing Genk te kiezen. Iedereen in Almelo mist hem, zoveel is zeker!"

Het stevige prijskaartje en topschutterstitel veranderden uiteraard het verwachtingspatroon van de goedlachse Nigeriaanse international. Tot dusver is Dessers nog niet ontploft in Limburg, al is het nog veel te vroeg om hem af te schrijven.

"Er zijn de voorbije jaren heel wat spelers geweest die de stap hogerop waagden na Heracles", vertelt Wagenaar. "Iedereen heeft het dan natuurlijk over Wout Weghorst (Wolfsburg) en Robin Gosens (Atalanta). Maar er zijn ook heel veel jongens die het elders niet konden maken. Vergeet niet dat Heracles ook gewoon een heel warme club is. Doordat ze geen eigen jeugdwerking hebben (ze werken samen met FC Twente, nvdr.), werken er maar heel weinig mensen op de club. De lijnen zijn er dus erg kort, en iedereen kent iedereen. Dat maakt het contrast met andere, grotere ploegen vaak erg groot."

Statistieken Cyriel Dessers 2020-2021 (na speeldag 11)

Basisplaatsen: 5

Ingevallen: 3

Aantal minuten gespeeld: 475

Doelpunten: 3 (2 strafschoppen + 1 veldgoal)

Assists: 1

"Iedereen roemde zijn karakter"

Dario Van den Buijs, net als Dessers 25 jaar oud, belandde in 2017 in Almelo. Hij verliet FC Eindhoven, waar hij het tot aanvoerder schopte. "In het seizoen 2018-2019 was Robin Pröpper, die aanvoerder was, lange tijd uitgeschakeld door een zware blessure. Dario vormde toen het centrale duo met Maximilian Rossmann. Hij deed het niet slecht, maar Heracles slikte dat seizoen erg veel tegendoelpunten", herinnert Wagenaar zich.

"Vorig seizoen speelde hij veel minder. Hij is een prima verdediger, maar hij was tweede keuze achter Mats Knoester, een toptalent. Ondanks het feit dat hij niet veel aan spelen toekwam, bleef hij zich erg professioneel gedragen. Iedereen bij Heracles roemde zijn karakter en vrolijkheid."

"Dario gaf al vrij vlug aan dat hij meer speelgelegenheid wilde hebben en vertrok uiteindelijk transfervrij naar Beerschot. Hopelijk kan hij er snel meer minuten maken", besluit Fardau Wagenaar.

Statistieken Dario Van den Buijs 2020-2021 (na speeldag 11)

Basisplaatsen: 3

Ingevallen: 6

Aantal minuten gespeeld: 319

Doelpunten: -

Assists: -