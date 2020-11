ūüé• Gezien bondscoach? Rode Duivel viert selectie meteen met een doelpunt in de Bundesliga

De spanning neemt toe op de zevende speeldag in de Bundesliga. Zaterdagavond staat de clash tussen de grote twee rivalen Dortmund-Bayern M√ľnchen op het programma. In de namiddag stonden er ook al vijf andere wedstrijden op het programma, daarin kwamen ook enkele Belgen in actie.

Hertha Berlijn kon vorig seizoen na de coronabreak heel wat indruk maken in de Bundesliga, met enkele mooie resultaten. Maar de troepen van Bruno Labbadia hebben het dit seizoen moeilijk en konden maar 4 punten in hun laatste wedstrijd sprokkelen. Vandaag was het wel raak, en landgenoot Dodi Lukebakio vierde zijn selectie bij de Rode Duivels met een doelpunt in een 0-3 overwinning tegen Augsburg. Dedryck Boyata was aanvoerder bij de ploeg uit de hoofdstad. ūüáßūüá™ÔłĪDodi Lukebakio breidt de voorsprong verder uit voor Hertha Berlin! ūüí™#FCABSC pic.twitter.com/X8xigQxRBp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2020 Raman viel twintig minuten voor tijd in bij Schalke 04, het speelde 2-2 gelijk op het veld van Mainz. 07/11/2020 15:30 Borussia Dortmund - Bayern München 1-2 07/11/2020 15:30 RB Leipzig - Freiburg 3-0 07/11/2020 15:30 Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach - 07/11/2020 15:30 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim - 07/11/2020 15:30 Union Berlin - Arminia Bielefeld 5-0 07/11/2020 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2-2 07/11/2020 15:30 FC Augsburg - Hertha Berlin 0-3 07/11/2020 15:30 Werder Bremen - 1. FC Köln 1-1 07/11/2020 15:30 VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2-2