Solskjær bijzonder hard na 1-3 overwinning tegen Everton: "Ze wilden ons onderuit halen!"

Het was al geleden van 17 oktober dat Manchester United in de eigen competitie nog eens kon winnen. United speelde goed en was zeer efficiënt. Geen enkele reden om zich zorgen te maken, zou je denken. Toch hield Ole Gunnar Solskjær geen blad voor de mond in het interview net na de wedstrijd.

Geen negatieve woorden over zijn spelers na de prima overwinning op het veld van Everton. Naar de reden over zijn negatieve taal moesten we niet lang zoeken. Solskjær vond het schandalig dat ze na hun Europees duel van woensdag tegen Istanbul Basaksehir nu al opnieuw aan de bak moesten voor de competitie.

Met uitspraken zoals "We were set up to fail" en "My boys deserve better than being thrown out here to fail today", liet de Noorse coach zich duidelijk uit over de strakke speelschema's.

Ook hier bij ons durven de Belgische clubs die actief zijn in Europa al eens klagen over een druk wedstrijdprogramma waarin de wedstrijden zich in sneltempo opvolgen.