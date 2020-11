De moeilijke situatie van Moeskroen kent even rust: cruciale weken na de break!

Drie punten uit negen matchen en een record van 25 besmettingen bij de testresultaten van Royal Excel Moeskroen. De balans die wordt opgemaakt na de eerste voetbalmaanden is bijzonder negatief.

Met een tiende plaats vorig seizoen deed Moeskroen het verrassend goed in de Belgische competitie. Toch waren er aan het eind van vorig seizoen al wat problemen in verband met het bemachtigen van de licentie. Via het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) konden ze uiteindelijk wél hun licentie bemachtigen. Doordat afgelopen voetbalseizoen een zeer vreemd einde kreeg, werden alle clubs uit eerste klasse aan boord gehouden en gingen we over naar een format met 18 clubs.

Slechte seizoensstart en vroege strijd tegen degradatie?

Met drie punten uit negen gespeelde wedstrijden staat Moeskroen helemaal onderaan in het klassement. De kloof met een veilige 16de plek bedraagt al zes punten. Net boven Moeskroen vinden we Waasland-Beveren met vijf punten terug.

Met slechts negen gespeelde matchen heeft Moeskroen het minst aantal matchen gespeeld van alle eersteklassers. Het zal zo al zeker drie wedstrijden moeten inhalen.

De interlandbreak komt voor Moeskroen, dat vorige week nog 25 besmettingen telde, dus allerminst ongelegen. Zo kunnen ze zich focussen om zoveel mogelijk spelers te recupereren voor de wedstrijd op 22 november tegen KRC Genk.