Batshuayi, het enigma: "Hij kan soms frusterend zijn in het spel" en "Geef hem de bal in de box..."

Je moet er als ploegmaat mee leren leven dat Michy Batshuayi maar voor één ding op het veld staat: scoren! Het helpt natuurlijk dat hij in dat onderdeel wel bijzonder goed is. Bij de Rode Duivels dan toch...

“Iedereen weet welke problemen ik heb in clubverband, dus het is een opluchting dat ik bij de Rode Duivels wel kan spelen”, reageerde hij. “Hier heb ik stabiliteit, wat zeer belangrijk is. Het was een zeer moeilijke en fysieke wedstrijd. Maar het voelt goed om hier te winnen.”

Zijn ploegmaat, Youri Tielemans, moest eens lachen toen hij de vraag kreeg om hem te beschrijven. "Michy is een heel realistische spits. Als hij de bal in de box heeft, ziet hij enkel nog de goal. Dat is soms positief, soms iets minder", grijnsde hij. "Je ziet hem soms minder in een match, maar dan legt hij er hem ineens in. Je probeert hem daar de bal te geven, want je weet dat het dan altijd gevaarlijk is."

Simon Mignolet kon hem enkel maar bijtreden. "Michy is iemand die leeft van doelpunten. Daarvoor moet hij in eerste instantie wel op het veld staan", verwees de doelman naar zijn clubsituatie. "Soms kan hij frustrerend zijn in het spel", knikte hij. "Maar het is belangrijk dat hij weer aan spelen toekomt. Voor hem, maar ook voor de toekomst van onze nationale ploeg."