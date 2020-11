Beerschot maakt regelmatig gebruik van 'academisch kwartiertje'

33 goals gemaakt en 30 tegen. In beide categorieën staat Beerschot dus aan de leiding, als we het zo mogen noemen. Vooral het aantal tegendoelpunten mag wel wat naar beneden. Misschien wat geconcentreerder aan de aftrap komen?

Het is opmerkelijk: Beerschot heeft al vijf keer na een kwartier op achterstand gestaan. In vier gevallen was dat zelfs al een dubbele achterstand. Dan moet je wel veel gaan scoren om je plek op plaats drie in het klassement te verantwoorden.

0-2 na 14 minuten tegen W-B (3-2)

2-0 na 15 minuten tegen Gent (5-1)

2-0 na 15 minuten tegen Antwerp (3-2)

0-1 na 15 minuten tegen OHL (4-2)

2-0 na 8 minuten tegen KVK (5-5)

​Opvallend is wel dat ze uit die vijf matchen nog 7 op 15 halen. Wat zou dat dan zijn als ze het eerste kwartier hun netten eens hadden schoon gehouden. Een gebrek aan concentratie bij het begin van de wedstrijd?

Het is muggenziften natuurlijk, want op het Kiel hebben ze nu tijd met hopen om daaraan te sleutelen. Ze hebben meer dan genoeg punten verzameld om een heel rustig seizoen door te maken en zelfs nog mee te draaien in de top. De verwachtingen werden ver overtroffen en intussen is het aangenaam kijken naar hun matchen. Zo gaan ze al veel zieltjes gewonnen hebben.

Het 'academisch kwartiertje', zoals wij dat als studenten nog kenden. Dat betekende dat als de leerkracht een kwartier te laat was iedereen mocht vertrekken. Dat kwartiertje stond iedereen ook weinig te doen. Groot was onze verbazing toen bleek dat dat ineens afgeschaft was. Hernan Losada zal dat ook nog eens duidelijk moeten maken.