Strijd om laatste 3 EK-deelnemers! Hongarije gaat naar groep des doods

Eerder op de avond verzekerde Noord-Macedonië zich al voor een van de vier overgebleven EK-tickets. Ook de drie overige finales zijn nu afgerond, waardoor alle deelnemers bekend zijn. Ontdek ze hier, samen met hun poules

Groep D

Christie zette Schotland op weg naar Euro 2020, maar Jovic dwong in de laatste minuut van de reguliere speeltijd alsnog verlengingen af. Dadelijk meer info

Engeland, Kroatië en Tsjechië worden de tegenstanders op het EK.

Groep E

Ook het duel tussen Noord-Ierland en Slowakije leverde na 90 minuten geen winnaar op. De 0-1 van Kucka werd uitgewist door een own-goal van Skriniar.

Dadelijk meer info.

Spanje, Zweden en Polen worden de tegenstanders op Euro 2020.

Groep F

De groep des doods is volledig! Europees kampioen Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland moeten het in de poulefase opnemen tegen Hongarije. In minuut 88 keken de Hongaren nog tegen een achterstand aan, maar na een dolle slotfase met goals van Nego en Szoboszlai werd de ommekeer een feit. Een zeer bittere pil om slikken voor IJsland...