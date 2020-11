Bayern München geeft geen nieuw contract aan Jérôme Boateng een heeft jong toptalent op het oog als vervanger

Bij Bayern München gaan ze op het einde van dit seizoen afscheid nemen van Jérôme Boateng. Hij speelt al sinds 2011 voor de Duitse topclub, maar hij krijgt geen contractverlenging. Dayot Upamecano zou zijn vervanger moeten worden.

Bayern München wil enkele wijzigingen doorvoeren in haar defensie voor volgend seizoen. Zo zou de Duitse topclub afscheid nemen van Jérôme Boateng. Volgens Christian Falk van BILD zal het contract van Boateng niet verlengd worden.

Het is opvallend, want de Duitse verdediger was al sinds 2011 aan de slag bij Bayern München. De ploeg van onder meer Robert Lewandowski heeft al een vervanger op het oog, want ze denken aan Dayot Upamecano van RB Leipzig.