Waarom de overwinning op Zwitserland op gejuich wordt onthaald bij onze Noorderburen

Ook al was de partij in Leuven tegen Zwitserland slechts een oefenwedstrijd, de overwinning van de Rode Duivels heeft zo zijn gevolgen. Niet alleen voor Zwitserland, maar ook voor onze Noorderburen.

De nederlaag voor de Zwitsers is dubbel zuur. Ze hebben namelijk de punten nodig voor de FIFA-ranking. Zwitserland wil namelijk graag in de eerste pot voor de loting van de WK-kwalficatie geraken en daarvoor is een plek bij de beste tien Europese landen op de FIFA-ranking noodzakelijk.

Die tiende plek is momenteel voor Nederland, de Zwitsers staan elfde met een kleine achterstand van amper dertien punten. België zet Zwitserland zo een stevige hak en geeft de Nederlanders een duwtje in de rug om groepshoofd te worden bij de loting voor de kwalificatie van het WK 2022.