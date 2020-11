Martinez strooit met lof naar tegenstander na indrukwekkende eerste helft: "Ze behoren tot de top 10 van Europa"

Zwitserland plakte onze Rode Duivels in de eerste helft op onze eigen helft vast. Akkoord, het was het een fel vertimmerd België, maar het was toch al even geleden dat een ploeg het Duivelse gevaar op die manier aan banden kon leggen.

Ook onze bondscoach Roberto Martinez was onder de indruk: "We moeten Zwitserland feliciteren, want ze hebben al een paar jaar een sterke ploeg. Ze nemen risico en zetten hoog druk", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Het was voor ons een echte test. Dit is een bevredigend resultaat en een bevredigende prestatie: ik ben blij hoe we ons aangepast hebben en hoe onze jonge debutanten erin gekomen zijn.”

De tweede helft veranderde het spelbeeld wat, niet toevallig na de inbreng van Youri Tielemans. "We moesten er in de eerste helft inkomen. We maakten voor ons eigen doel wel een fout, maar als we de bal niet hadden, deden we het verder goed. In balbezit waren we gewoon niet onszelf."

Top tien in Europa

"In de tweede helft ging het veel beter, we verdedigden veel meer als een team en deden dat goed. Dat moest ook, want je speelt tegen Zwitserland, een team dat ook tegen Duitsland en Spanje kansen ontwikkelde en op hoog niveau speelde. Ze horen bij de top tien van Europa.”