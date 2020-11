De exponent van de nieuwe generatie Duivels: Tielemans laat elke ploeg beter voetballen

De eerste helft tegen Zwitserland was niet goed. De kentering kwam er in de tweede helft. Het ging allemaal heel wat vlotter en de ruimtes werden gevonden. Niet toevallig nadat Roberto Martinez bij de rust Youri Tielemans had ingebracht.

Tielemans gaf de assist aan Michy Batshuayi voor de 1-1, maar hij deed zoveel meer. De Duivels begonnen met een controlerend middenveld Dendoncker-Vanaken, maar daar ging weinig verticaliteit van uit. Dendoncker beperkte zich tot ballen afpakken en storen en Vanaken gaf de bal meer achteruit dan vooruit. Martinez is grote fan Zo kwam België in de problemen omdat de Zwitsers hoog druk zetten. Tielemans maakte daar direct komaf mee. De middenvelder van Leicester bracht schwung in het spel en speelde bijna elke bal vooruit. Aannemen, wegdraaien en inspelen. Deze Tielemans heeft zijn plaats in het type-elftal van de Rode Duivels voor het komende decennium of meer. Hij is nog altijd maar 23 hé! Toen Roberto Martinez een dikke vier jaar geleden overnam, liet hij Tielemans op 9 november 2016 debuteren tegen Nederland. Een invalbeurtje van 6 minuten, maar toen al werd duidelijk dat Martinez gek was van de toenmalige draaischijf van Anderlecht. Dat hij mee zou gaan naar het WK lag al snel vast. Een groeibriljant toen, een gevestigde waarde in de Premier League nu. Leider Tielemans doet een ploeg beter spelen, dat bewees hij woensdagavond in een onbelangrijke oefeninterland nog maar eens. In een elftal zonder automatismen, met spelers rond hem die net komen piepen, heeft hij de gave om het spel te versnellen, de bal bij te houden en beslissende passes te versturen. Hij moet de exponent van de nieuwe generatie worden. Hij is ook meer en meer een leider geworden, meer dan Eden Hazard eigenlijk. Tielemans laat zich horen, stuurt en corrigeert. Op de plaats naast Witsel zal hij de komende jaren steeds belangrijker worden. Uiteindelijk zal er rond hem ook een nieuw elftal gebouwd worden. En intussen kan hij nog jaren genieten van de aanwezigheid van De Bruyne, Hazard en Lukaku rond hem....