Zwitserse media kan nederlaag moeilijk verkroppen: "Zelfs tegen België B lukt het niet"

Door de ommekeer na rust was het peis en vree bij de Rode Duivels. De Zwitsers daarentegen, die konden niet lachen met hun nederlaag. Alleszins de Zwitserse media niet. Tegen 'België B' mag er toch een beter resultaat neergezet worden, luidde het.

"Ons land blijft in 2020 nog zonder zege', kopte het Zwitserse Blick. Van de zes interlands dit jaar kon Zwitserland er nog geen enkele winnen. "Zelfs tegen België B lukte het niet om te winnen", werd er nog geschreven. Bij Blick wezen ze er vooral op dat het team afhankelijk is van Xhaka.

Zijn fans blijven kijken?

Ook in andere Zwitserse kranten ging het over een goede eerste helft en een mindere tweede helft. En over de namen die beide bondscoaches het veld in stuurden. "We weten niet of veel fans zijn blijven kijken naar spelers als Bornauw, Vanaken en Lukebakio aan de ene kant en Cömert, Sow en Zuber aan de andere kant."

Voorts was de teneur dat Zwitserland beter was tussen de twee zestienmeters, maar dat 'België B' beter was in de strafschopgebieden. Dat het bij België beter ging lopen met in de ogen van de Zwitsers niet bepaald klinkende namen als Delcroix en Foket tussen de lijnen, kon op weinig begrip rekenen.