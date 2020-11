Van Buyten verdedigt pupil Bornauw: "Een jonge bakker die zijn brood verbrandt, verandert ook niet meteen van job"

Sebastiaan Bornauw kreeg veel kritiek te verwerken op sociale media na zijn uitschuiver tegen Zwitserland. Zijn mentor, Daniel Van Buyten, neemt het nu voor hem op: "De Rode Duivels gaan hem nog nodig hebben."

Volgens Van Buyten heeft hij tijd nodig om aan het systeem te wennen. “Hij speelt in Duitsland altijd in een viermansverdediging”, zegt hij in een interview met La Dernière Heure. “Met drie achterin spelen, moet hij dus snel leren. Daarvoor moet je veel communiceren, maar dat was woensdag niet echt het geval. We mogen niet vergeten dat hij iets meer dan twee jaar geleden nog voor de reserven van Anderlecht speelde. Alles ging heel snel voor hem.”

'Tarzan' kan echter tegen een stootje. "Dit was alweer een les voor hem, eentje waarvan hij iets opsteekt. Dat is niet altijd het geval bij de spelers, bij hem wel. Dat is ook wat hem zo sterk maakt. Ik zei hem dat een jonge bakker die zijn brood verbrandt ook niet meteen van job verandert. Dit is een moeilijker moment voor hem, maar de Rode Duivels gaan hem vroeg of laat nodig hebben. Als Martinez hem bij de selectie houdt, is het omdat hij iets ziet in hem.”