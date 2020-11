Zondag speelt Dries Mertens interland in 'zijn' Leuven: "Had gemakkelijk het hele stadion kunnen vullen"

In tegenstelling tot vorige maand is Dries Mertens deze keer wel van de partij. Dat de wedstrijd tegen Engeland zal doorgaan in Leuven geeft het allemaal wat extra pigment. Op de persconferentie haalde de pocketaanvaller herinneringen op aan zijn periode bij Stade Leuven.

De 33-jarige aanvaller is terug van de partij, en dat zal met name Jan Vertonghen geweten hebben. Mertens kapte eerder deze week het haar van de recordinternational. "Tja, we mogen niet naar de kapper hé, dus moeten we het anders oplossen", lachte Mertens. "Dat het er goed uitzag? Dan hoop ik maar dat jullie niet inzoomen op zijn kapsel, maar ik heb mijn best gedaan."

Dat de interlands dezer dagen in Den Dreef worden gespeeld, geeft het toch een extra pigment voor de Leuvenaar. "Het is ontzettend jammer dat er geen volk in de tribunes mag, ik denk dat ik heel het stadion had kunnen vullen. Onlangs kocht ik ook een huis op nog geen 500 meter van het stadion. Leuven is toch wel een beetje mijn stad, al ben ik er natuurlijk al lang weg."

"Tot mijn elfde speelde ik voor Stade Leuven. Ik was er ballenjongen en droomde ervan om te spelen in het eerste elftal, gecombineerd met een baantje als sportleraar. Profvoetballer worden, daar dacht ik niet aan. Hoe dan ook zal het leuk worden om nog eens in Leuven te voetballen. Al is Brussel uiteraard ook niet ver. Het is gewoon altijd leuk om in België te spelen."

Oudje!?

Op zijn 33e is Mertens een van de anciens, met 92 interlands op de teller. Maar maakte de wedstrijd tegen Zwitserland niet duidelijk dat de Rode Duivels nog niet zonder hun 'oudjes' kunnen? "Oudjes?! Ik voel me nog heel jong, dus gelieve dat woord niet meer te gebruiken", knipoogde Mertens. "Ik hoor veel negatieve zaken over de vriendschappelijke wedstrijden, maar ik ga daar niet mee akkoord. Het zijn de ideale wedstrijden om jongens minuten te geven en dingen uit te proberen. Met name in de tweede helft zag ik de drang om te willen winnen bij onze ploeg, na een mindere eerste helft. Nogmaals: hoe meer wedstrijden, hoe beter. Maar je moet ze niet allemaal spelen, natuurlijk", besluit Dries Mertens.