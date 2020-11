Franse superster er niet bij in topper tegen Portugal, ook bij de Portugezen ontbreekt een speler

Er staat vanavond een heerlijke wedstrijd op het programma in de Nations League. De wereldkampioen moet op bezoek bij de Europese kampioen. Beide spelers moeten wel belangrijke spelers missen, want Frankrijk moet het zonder Mbappé doen en bij Portugal is Renato Sanches er niet bij.

Slecht nieuws voor zowel Portugal als Frankrijk. Renato Sanches heeft een blessure opgelopen bij de Portugezen en zal de wedstrijd tegen de Fransen dus moeten missen. De middenvelder scoorde enkele dagen geleden nog in de oefenwedstrijd tegen Andorra. Bij Frankrijk ontbreekt dan weer Kylian Mbappé. De aanvaller was al afwezig tegen Finland met een dijbeenblessure, maar Didier Deschamps had hem toch opgeroepen in de hoop hem zaterdag op het veld te kunnen zetten. [#NationsLeague🏆] 🔴 Kylian Mbappé est forfait pour #PORFRA, annonce Le Parisien et RMC Sport ! pic.twitter.com/ADaJZjI73x — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 14, 2020