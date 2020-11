'Winger van Cercle Brugge wordt gevolgd door topploeg uit Ligue 1'

Tot de selectie van Cercle Brugge horen heel wat huurlingen van AS Monaco, zo ook Anthony Musaba. De 19-jarige winger trok van NEC Nijmegen naar Monaco afgelopen zomer maar werd meteen aan Cercle doorverhuurd.

In Frankrijk volgen ze zijn wedstrijden op de voet, niet enkel eigenaar Monaco zelf. Want het Nederlandse Algemeen Dagblad weet dat Lille OSC en Stade Rennes geïnteresseerd zijn in de 19-jarige Nederlander.

Musaba begon eerst nog als invaller bij Cercle maar stond daarna 7x op rij in de basis, goed voor 2 doelpunten en 1 assist.

Lillle en Rennes zijn geen kleine garnalen in de Ligue 1 want ze staan momenteel op plaatsen 2 en 3, achter PSG. Als hij naar Rennes zou gaan, komt hij in dezelfde ploeg terecht als Jérémy Doku.