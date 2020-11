Gent-aanvaller verschalkt Manuel Neuer met een staalhard schot in de Nations League

Roman Yaremchuk lukte onlangs een hattrick tegen Waasland-Beveren, en ook bij Oekraïne vond de spits van AA Gent zaterdag de weg naar doel. Hij klopte niemand minder dan Manuel Neuer. Helaas leverde zijn doelpunt niets op.

Zaterdag nam Oekraïne het in de Nations League op tegen Duitsland. Na tien minuten kwamen de bezoekers ook op voorsprong. Roman Yaremchuk schoot de bal staalhard voorbij Manuel Neuer. Het is voor de Gent-aanvaller al zijn zesde doelpunt in het shirt van Oekraïne.

Toch was Oekraïne een maatje te klein voor de Duitsers. Die Mannschaft kon de scheve situatie vlot rechtrekken na doelpunten van Timo Werner en Leroy Sané. Door het puntenverlies van Spanje komen de Duitsers bovenaan de poule terecht. Dinsdag nemen de concurrenten het in een rechtstreeks duel tegen elkaar op. De inzet is dan een ticket voor de final four van de Nations League.