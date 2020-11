Eriksen redt Deense meubelen tegen Ijsland en gaat voor zege tegen België: "Zou heel groot statement zijn"

Bij Inter wil het vooralsnog niet lukken voor Christian Eriksen. Bij de Deense nationale ploeg is de ex-Ajacied van onschatbare waarde. Ook zondag behoedde hij zijn team voor puntenverlies tegen Ijsland. Zo blijven de Denen in de running voor de Final Four.

Met twee strafschoppen, waarvan de laatste in blessuretijd, bezorgde Eriksen Denemarken drie broodnodige punten tegen Ijsland. Woensdag kunnen de Denen zich verzekeren van een plaats in de Final Four, al zal het daarvoor in Leuven moeten winnen van de Rode Duivels.

"We willen revanche voor die verloren eerste groepswedstrijd tegen hen", zei de middenvelder na afloop van de partij tegen Ijsland. "Het zal hoe dan ook een goede wedstrijd worden, waarin we willen tonen waartoe we in staat zijn."

"Het zou een immens statement zijn voor een land als Denemarken om een groep te winnen met landen als België, Engeland en Ijsland. Dat zou een prestatie zijn waarop we erg trots mogen zijn", besluit Eriksen. Zover is het echter nog lang niet. De laatste thuisnederlaag van de Rode Duivels dateert alweer van 2016. In de eerste interland onder Roberto Martinez kwam Spanje met 0-2 winnen in het Koning Boudewijnstadion.