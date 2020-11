Argentijns recordinternationaal hangt schoenen aan de haak

De Argentijne belandde in 2006 -samen met Carlos Tevez- in Europa, meer bepaald in West Ham. Via Liverpool verkaste de Argentijnse defensieve middenvelder in 2010 bij Barcelona, waar hij de meest succesvolle periode uit zijn carrière zou beleven.

Met Barcelona won Mascherano twee keer de Champions League, maar ook vijf Spaanse titels en evenveel nationale Bekers. Hij speelde in 2014 ook de WK-finale, waarin Argentinië met 1-0 ten onder ging tegen Duitsland.

Na een Chinees avontuur keerde hij in 2020 terug naar zijn thuisland. Bij Estudiantes houdt de Argentijse recordinternational het nu definitief voor bekeken.

💬 Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. 💙❤️ pic.twitter.com/u0CcWsYpoS