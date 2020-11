🎥 Heerlijke pass van Kevin De Bruyne gaat de wereld rond

Kevin De Bruyne heeft zich opnieuw op een geweldige manier kunnen tonen bij de Rode Duivels. In de wedstrijd tegen Engeland had hij op een bepaald moment een geniale ingeving en gaf hij een perfecte pass met buitenkant rechts.

Kevin De Bruyne liet in de wedstrijd tegen Engeland opnieuw enkele mooie dingen zien. Zo had de aanvallende middenvelder van Manchester City in het slot van de wedstrijd nog een geniale ingeving in huis.

Een pass van de Rode Duivel gaat nu namelijk de wereld rond. Hij speelde een bal van ongeveer 40 meter met buitenkant rechts en de pass kwam perfect aan. Hieronder kan u de beelden van de pass bekijken.