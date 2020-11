Krijgt Philippe Clement volgend seizoen een afgewerkt product terug? Nederlandse analisten beginnen ook hun kar te keren

Club Brugge heeft nu niet meteen de meest efficiënte spitsen rondlopen. In Nederland is er eentje dat aan het oplossen voor volgend seizoen. Loïs Openda begint daar analisten en trainers te overtuigen.

Openda speelde zich onder Ivan Leko een paar matchen in de kijker, maar de doorbraak kwam er vorig seizoen niet. Nochtans gaf Philippe Clement hem in 15 wedstrijden in de JPL speeltijd, maar tot scoren kwam de snelle en sterke spits niet. Clement wou hem na het seizoen niet afschrijven, maar vond wel dat hij eerst elders ervaring moest gaan opdoen.

Vertrouwen

Openda werd aan het Nederlandse Vitesse verhuurd zonder aankoopoptie. Daar vond hij met Thomas Letsch een trainer die echt in hem gelooft en hem ook niet afschrijft na enkele mindere prestaties. Openda kreeg in de eerste drie wedstrijden van het seizoen redelijk wat kansen, maar kon geen enkele keer scoren.

Toen al was er in de Nederlandse media de vraag of hij die efficiëntie voor doel ooit zou vinden. Letsch liet hem echter staan en Openda beloonde hem met vier goals in de laatste vijf matchen. Hij lokte ook al twee strafschoppen uit. Hij hielp het bescheiden Vitesse zo mee aan de tweede plaats in het klassement. Op gelijke hoogte met Ajax en voor PSV en Feyenoord...

Koelbloedig

Clement zal zich wel in de handen wrijven, want Openda stond al elke keer in de basis en doet dus die broodnodige ervaring op. Intussen zit hij met drie centrumspitsen die samen 7 doelpunten maakten, maar die hij niet meer gebruikt. Krmencik en Okereke spelen nog sporadisch en de jonge Badji moet zich vooral bij Club NXT doorzetten.

Met Openda kan er dus volgend seizoen een jongen vol vertrouwen terugkeren. Zijn kwaliteiten zouden ook in België moeten renderen: heel snel en bijzonder krachtig. Als hij in Nederland ook die koelbloedigheid voor doel vindt... Tja, dan was het gewoon een heel goeie beslissing om hem een jaartje uit te lenen.