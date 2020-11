Wat is er aan de hand met Kolarov? ''Kapitein, je hebt ons verraden', afspraak met Conte en nu nog een coronabesmetting'

Servië speelde vorige week een levensbelangrijk duel tegen Schotland. De inzet: een plaats op het EK. Aleksander Kolarov kwam niet in actie en dat zou volgens Servische media te wijten zijn aan een akkoord dat hij had gesloten met Antonio Conte, zijn coach bij Inter Milaan.

Pas na een spannende strafschoppenreeks trok Schotland aan het langste eind. De teleurstelling bij de Serviërs was enorm. Kolarov zou bovendien in de 119e minuut geweigerd hebben om op het veld te komen en een penalty te schieten.

Dusan Tadic zou na de partij naar Kolarov gebeld hebben met de niet mis te verstane woorden: "Kapitein, je hebt ons verraden."

Antonio Conte kan hoe dan ook niet op zijn ervaren verdediger rekenen komend weekend. Inter deelde in een persbericht mee dat Kolarov besmet is met het coronavirus.

FC Internazionale Milano can confirm that Aleksandar Kolarov has tested positive for COVID-19.#FCIM https://t.co/i27GePjVov